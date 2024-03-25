Провайдер фіксованого зв’язку Vega запустив інтернет-пункти незламності у Харкові

Національний телеком-оператор Vega, що входить до групи компаній Vodafone Україна, не лише тримає роботу сервісів під час повного блекауту у Харкові, а й організував пункти незламності для мешканців у районах присутності.

Ворог залишив Харків повністю без електропостачання та домашній інтернет Vodafone Gigabit Net, за сучасною технологією GPON, продовжує працювати. Фахівці оператора безперервно працюють з самого ранку, щоб забезпечувати безперебійну роботу операторського обладнання на альтернативних джерелах живлення. Також компанія організувала для харків’ян кілька пунктів незламності, де мешканці можуть не лише скористатися безкоштовним Wi-Fi, а й підзарядити свої телефони, повер-банки та інші пристрої, аби залишатися на зв’язку з рідними попри жахливі спроби ворога роз’єднати українців і надламати нашу віру і силу.

“Ідея запустити додаткові генератори для підзарядки критично необхідних гаджетів виникла у нас миттєво. За кілька годин наші майданчики незламності вже були повні людей. Хтось заряджався, хтось радо телефонував рідним через Wi-Fi. Коли, заливаючи чергову порцію пального у генератори, чуєш, як люди один за одним повторюють, що вони в порядку, відчуваєш, що це саме те, заради чого ми будемо тримати зв’язок з усіх сил”, – поділився старший інженер технічного блоку “Центр” Олександр Мусатов.

Тож, якщо ви побачите працівників Vega з генераторами чи з каністрами пального – сміливо звертайтеся по допомогу.

Попри відключення технічні фахівці Vega тримають роботу інтернет-сервісів також в Одесі. Наразі усі майданчики GPON на зв’язку. Використовуються альтернативні джерела живлення.

Хлопці з відділу обладнання доступу та енергетики в Одесі оперативно реагують на перебої з електропостачанням і готові будь-якої хвилини підключати генератори у будь-якому районі міста.

Нагадаємо, що для доступу в мережу Інтернет, навіть коли у будинку немає світла, достатньо тільки заживити Wi-Fi роутер та оптичний термінал (який вже знаходиться у вас в квартирі, надається при підключенні) т в домівці, а оператори забезпечують живлення свого операторського обладнання. Детальна інструкція тут.