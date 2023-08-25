Суспільство

Противник здійснює перегрупування на Купянському і Лиманськомк напрямках, – Сирський

25 Серпня 2023 18:51
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війна

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Купянський та Лиманський напрямки, щоб разом із командирами на цих напрямках продумати план для подальшого просування та оборони.

“Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається напруженою.

Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.

Головна мета цих заходів – підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій”, – зазначив Сирський.

Ворог, за словами Сирського, продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію.

У таких умовах захисники повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

Сирський повідомив, що для реалізації цих завдань була спланована його поїздка на Купянський та Лиманський напрямки: “В ході роботи спільно з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак”.


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