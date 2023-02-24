Політика

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів – Генштаб

24 Лютого 2023 18:35
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війна

Основні зусилля російська федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу “Ланцет”. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
    Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Серед яких – Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

В Чаплинці Херсонської області окупанти ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони.

В місті Нова Каховка Херсонської області противник проводить обхід помешкань місцевих жителів. В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ.

Наша авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА “Ланцет”.


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