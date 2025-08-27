Працівник хімзаводу з Київщини наводив російські ракети на військові об’єкти у п’яти областях, — СБУ

Служба безпеки України затримала на Київщині 40-річного працівника хімзаводу, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані про об’єкти Сил оборони у п’яти областях. Він передавав окупантам координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств із виробництва безпілотників, за що тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 40-річний працівник хімзаводу на Київщині на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні.

“Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях”, — йдеться в повідомленні.

Щоб навести ворожі удари, зловмисник здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми.

Співробітники СБУ викрили навідника, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора — зафіксувати наслідки нещодавнього обстрілу на Київщині. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими “звітними” матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.