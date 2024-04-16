Суспільство

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

16 Квітня 2024 15:41
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Дмитро Капранов / Фото: Укрінформ

16 квітня у віці 56 років помер український публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов.

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у Facebook.

“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, — йдеться в повідомленні.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери. Вони заснували YouTube-канал “імені Т.Г. Шевченка” про історію України, на який станом на квітень 2024 року підписалися понад 930 тисяч людей.

У 1999 році брати також заснували видавництво “Зелений пес”, що видає сучасну художню літературу, зокрема для дітей.


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