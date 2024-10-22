Політика

Польща закриває генкосульство РФ у Познані
22 Жовтня 2024 18:58
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив відкликати свою згоду на роботу консульства Росії в Познані, повідомляють на сайті польського МЗС.

Відповідно до цього рішення дипломатичний персонал консульства вважатиметься небажаними особами на території Республіки Польща, заявили в міністерстві.

У МЗС додали, що нещодавно у Вроцлаві, який входить до району роботи консульства, сталася спроба диверсії, інспірована діяльністю іноземної розвідки. Міністерство не навело інших подробиць про те, що трапилося.

У заяві польського відомства йдеться, що, за інформацією спецслужб, Російська Федерація веде проти Польщі гібридну війну, влаштовує кібератаки, а також атакує східний кордон.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи рішення влади Польщі, повідомила росЗМІ: «На черговий ворожий крок дамо болючу відповідь».


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