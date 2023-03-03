Полк резервістів, які скаржилися Путіну, що їх кидають на передок, розгромлений

Полк російських резервістів з Іркутської області, які у відеозверненні поскаржилися Володимиру Путіну, що їх кидають на передову на Донбасі майже повністю знищено. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на родичів мобілізованих.

«Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не лишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть на передок», – повідомила дружина одного із резервістів.

Штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком відбувся вночі з 28 лютого на 1 березня. Як розповіли родичі двох мобілізованих, їх лише через два дні доправили до шпиталю з осколковими пораненнями. За словами обох, “полк практично знищений”.

Наприкінці лютого солдати записали відеозвернення, в якому поскаржилися, що їх призвали до військ так званої Донецької народної республіки і без підтримки відправили наступати на Авдіївку.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв пообіцяв, що мобілізованих переведуть “на нове місце служби”, але військовослужбовців відправили штурмувати українські позиції.

На початку лютого ця ж група військовослужбовців записала відеозвернення, адресоване Володимиру Путіну та міністру оборони РФ Сергію Шойгу. У ньому резервісти наголосили, що вони мали служити у територіальній обороні, але з них були сформовані штурмові загони, незважаючи на відсутність відповідної підготовки.

За даними “Радіо Свобода”, до недавнього часу ці солдати працювали на будівництві, водіями або менеджерами, тоді як багато з них – чоловіки старше 40 років, у тому числі страждають на хронічні захворювання.