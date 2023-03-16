Зафіксована нетипова активність та кількість кораблів РФ в Чорному морі

Зафіксовано активність військових кораблів Росії у Чорному морі, яка є нетиповою для ворога. Згідно з повідомленням начальниці Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у морі перебуває 20 кораблів, включаючи ракетні кораблі та багато допоміжних суден.

Військові України уважно стежать за ситуацією та поведінкою ворога. Зафіксовано значну кількість кораблів, включаючи чотири ракетні кораблі, один з яких є підводним. Крім того, до 28 ракет можуть бути готові до запуску.

Під час телемарафону Гуменюк була запитана, чи пов’язана ця активність зі збиттям американського дрона. Вона відповіла, що Росія намагається продемонструвати свою присутність у Чорному морі, розосереджуючись та покриваючи театр морських дій, а також намагається приховувати свої дії від України.