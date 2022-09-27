ЄС обговорює відключення від SWIFT “Газпромбанку” і ще трьох банків РФ

Європейський Союз розглядає можливість відключення від системи SWIFT чотирьох російських банків, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Повідомляється, що ЄС обговорює відключення від SWIFT ще чотирьох російських банків: «Газпромбанку», «Альфа-Банку», «Росбанку» та «Тинькофф Банку», – заявив він, не вказуючи своїх джерел.

Єрмак вказав на те, що «Газпромбанк» займається розрахунками за експорт російського газу. Він також нагадав, що санкційна група, яку голова ОП очолює разом із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майклом Макфолом, пропонувала відключити від системи обміну повідомленнями 30 найбільших російських банків ще у квітні.