Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом

Вступ України на НАТО не буде швидким, оскільки з цього питання досі є розбіжності. Проте альянс готовий підтримувати Україну.

Про це повідомив голова Міноборони Британії Бен Воллес в інтерв’ю The Washington Post.

Він заявив, що існують розбіжності щодо перспектив вступу України до НАТО. За його словами, альянс, як і ЄС, не хочуть повторювати помилок минулого, обіцяючи кандидатам швидке членство.

“Ми повинні бути реалістами і сказати: “Цього не станеться у Вільнюсі”. Це не станеться найближчим часом”, – сказав Воллес.

Як стверджує Воллес, в НАТО розмірковують над альтернативами, щоб “допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО”.

Міністр заявив, що низка країн готова укласти двосторонні або багатосторонні “пакти про взаємну оборону” з Україною та взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових планів нарощування військового потенціалу країни.

На думку Воллеса, це убезпечить Україну і не дасть Росії повторити агресію, “сухопутні сили якої будуть значно виснажені протягом наступних 10 років”.