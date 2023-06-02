Політика

Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом

2 Червня 2023 12:53
44
читать на русском →
нато

Вступ України на НАТО не буде швидким, оскільки з цього питання досі є розбіжності. Проте альянс готовий підтримувати Україну.

Про це повідомив голова Міноборони Британії Бен Воллес в інтерв’ю The Washington Post.

Він заявив, що існують розбіжності щодо перспектив вступу України до НАТО. За його словами, альянс, як і ЄС, не хочуть повторювати помилок минулого, обіцяючи кандидатам швидке членство.

“Ми повинні бути реалістами і сказати: “Цього не станеться у Вільнюсі”. Це не станеться найближчим часом”, – сказав Воллес.

Як стверджує Воллес, в НАТО розмірковують над альтернативами, щоб “допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО”.

Міністр заявив, що низка країн готова укласти двосторонні або багатосторонні “пакти про взаємну оборону” з Україною та взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових планів нарощування військового потенціалу країни.

На думку Воллеса, це убезпечить Україну і не дасть Росії повторити агресію, “сухопутні сили якої будуть значно виснажені протягом наступних 10 років”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Червня 2023 14:03
0

Зеленський провів Ставку: основна увага – трагедія з укриттям у Києві
2 Червня 2023 13:14
22

У школах Харкова планують запровадити комбінований формат навчання
2 Червня 2023 12:53
44

Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом
2 Червня 2023 12:31
54

У окупованому Бердянську пролунав потужний вибух
2 Червня 2023 10:43
114

У Оксани Марченко знайшли та заарештували сім компаній на Одещині
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки