Політика

Війська РФ зосереджують основні зусилля на захопленні сходу України, – Маляр

10 Березня 2023 09:17
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війна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що РФ не змінила стратегічних цілей у війні, але зараз Росія зосереджена на захопленні сходу України.

За словами заступниці міністра оборони, РФ надалі не відмовляється від планів захопити та знищити Україну – і це її стратегічна ціль у війні. 

“Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Утім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається”, – наголосила Ганна Маляр.


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