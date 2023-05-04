Політика

В ОП розповіли подробиці візита Зеленського до Нідерландів

4 Травня 2023 11:01
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зеленський, Нідерланди

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі.

Про це повідомляє прес-секретар президента Сергій Никифоров.

“Розпочалася програма офіційного візиту Президента України до Нідерландів. У Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп”, – написав Никифоров.

За його словами, далі буде візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

“Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі”, – пише Никифоров.

Крім того, глава держави зустрінеться окремо із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

“Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів”, – додав Никифоров.


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