Політика

США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $2,2 млрд Сполучені Штати Америки надають черговий великий пакет військової допомоги для України. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер. “Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів”, – заявив він. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS. Таким чином, з моменту повномасштабного вторгнення Росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів. Повний список військової допомоги від США: боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

120-мм мінометні міни;

190 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами та відповідними боєприпасами для боротьби з безпілотниками;

181 мінно-вибухозахищена машина із захистом від засідок (MRAP);

250 протитанкових ракетних комплексів Javelin;

2 000 протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для підриву;

Дві зенітно-ракетні установки HAWK;

зенітні гармати та боєприпаси. Поділитися:



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