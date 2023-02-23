Розвідка Британії вважає, що РФ не здатна здійснити прорив у районі Вугледара

Росія, ймовірно, готується до наступу в районі Вугледара на Донеччині, однак навряд чи здійснить прорив через нестачу ударної сили.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Зазначається, що протягом останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання, попри повзуче оточення росії протягом останніх шести тижнів.

Крім того, місто Вугледар знову зазнало потужного обстрілу. Існує реалістична можливість того, що росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, попри важкі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, вважає розвідка Британії.

Ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ. Його командувач, генерал-полковник рустам мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

Однак навряд чи мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив, наголошує британська розвідка.