Політика

Розвідка Британії вважає, що РФ не здатна здійснити прорив у районі Вугледара

23 Лютого 2023 09:30
33
читать на русском →
війна

Росія, ймовірно, готується до наступу в районі Вугледара на Донеччині, однак навряд чи здійснить прорив через нестачу ударної сили.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Зазначається, що протягом останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають відкритими шляхи постачання, попри повзуче оточення росії протягом останніх шести тижнів.

Крім того, місто Вугледар знову зазнало потужного обстрілу. Існує реалістична можливість того, що росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, попри важкі невдалі атаки на початку лютого та наприкінці 2022 року, вважає розвідка Британії.

Ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ. Його командувач, генерал-полковник рустам мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти після попередніх невдач.

Однак навряд чи мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив, наголошує британська розвідка.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 11:55
11

Росіяни обстріляли Куп’янський район: поранений чоловік, під завалами люди
23 Лютого 2023 10:09
81

Зафіксований рух російських колон у напрямку Чернігівщини – готують провокацію, – ОК «Північ»
23 Лютого 2023 09:30
33

Розвідка Британії вважає, що РФ не здатна здійснити прорив у районі Вугледара
23 Лютого 2023 08:24
52

ЗСУ за добу знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів
23 Лютого 2023 07:25
58

В ООН готові підтримати українську резолюцію миру, – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки