Політика

Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, – Путін

21 Лютого 2023 12:57
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путін, ядерна зброя

Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів.

При цьому диктатор підкресли, що йдеться саме при призупинку участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, а не про вихід з нього.

“Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь.

Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слав Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки”, – сказав Путін.

Зазначимо, що договір, що підписаний між Росією та США, передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників.


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