Політика

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС

15 Вересня 2022 19:16
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МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні

Рада МАГАТЕ вимагає від держави-агресорки негайно вивести свої війська з української АЕС, повідомляє Reuters.

Комісія МАГАТЕ закликає Росію “негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об’єкта в Україні”. Це документ був ухвалений 26 голосами “за”, двома “проти”, ще сім держав утрималися. Проти виведення окупаційної армії із ядерного об’єкту висловились Росія та Китай. Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В’єтнам, Індія та Пакистан утрималися.

У тексті резолюції також йдеться про те, що Росія застосовує агресію проти української ядерної системи. Там наголосили, що РФ загрожує світу ядерною катастрофою.


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МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС
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