“Кухар Путіна” Пригожин визнав, що це він стоїть за ПВК “Вагнер”

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають “кухарем Путіна”, вперше визнав, що сам створював воєнізоване формування “Вагнер” із 1 травня 2014 року заради захоплення територій України.

Журналісти поцікавилися, з чим пов’язано те, що Пригожин перестав заперечувати свою причетність до приватної військової компанії “Вагнер”. Бізнесмен виклав свою версію подій.

“У 2014 році, коли почався геноцид руського населення Донбасу (Пригожин цими словами просуває пропаганду Кремля), коли Росія встрибнула в останній потяг і зуміла заблокувати прихід української армії до Криму, я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися “козачки”, і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде й захистить “русскіх”.

Але дуже швидко зрозумів, що з-поміж усіх цих “козачків” та інших воєнізованих товаришів – половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими-босими на реальну смерть.

Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву БТГ “Вагнер”, – відповів Пригожин.

За словами Пригожина, виключно завдяки найманцям “Вагнера” було захоплено луганський аеропорт та багато інших територій, “змінилася доля ЛНР та ДНР”.