Кремль намагатиметься захопити до літа Донецьку та Луганську області — Генштаб ЗСУ

Цілі РФ не змінилися – кремль намагатиметься захопити до літа та втримати Донецьку та Луганську області України.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Російські стратегічні цілі не змінилися. У найближчій перспективі кремля важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа та втримати Донецьку та Луганську області», – розповів Громов.

Окрім того, він зазначив, що важливість для збройних сил РФ нової хвилі наступу також зумовлена прагненням зірвати підготовку Сил оборони України до своїх майбутніх дій, постачання нам зброї країнами-партнерами, а також захистити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Громов додав, що можливості збройних сил РФ з досягнення значного оперативного успіху обмежені поточним дефіцитом ресурсів.