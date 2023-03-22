Харків відвідали дипломати з Великої Британії, Канади та Швеції

21 березня до Харкова з робочим візитом приїхали Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і Тимчасово повірена у справах Посольства Швеції в Україні Марія Ліндгрен-Салтанова.

Дипломатки разом з мером Ігорем Тереховим, очільником ОВА Олегом Синєгубовим та віцепрем’єркою з питань реінтеграції Іриною Верещук оглянули центр міста, повідомляє Суспільне Харків.

“Раді сьогодні бути в Харкові. Щойно приїхали й вже бачимо, що Харків стоїть, Харків живе. Це надзвичайна честь бути тут разом з вами”, — сказала Лариса Ґаладза-Кронін.

“Санкції разом з військовою, гуманітарною та економічною допомогою — це частина нашої роботи. Ми продовжимо санкційну програму так само, як ми продовжимо з військовою та гуманітарною допомогою”, — зауважила Мелінда Сіммонс.