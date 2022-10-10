Байден відреагував на ракетні атаки Росії по Україні

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії територією України, зокрема, по Києву і вимагають від РФ вивести свої війська.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

“Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без жодної військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу”, – йдеться у заяві.

Байден заявив, що ці атаки тільки ще більше зміцнюють відданість США допомагати народу України стільки, скільки потрібно.

“Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи”, – йдеться у заяві.