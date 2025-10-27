Поліція Києва затримала тренера з джиу-джитсу за сексуальне насильство над 11-річною дівчинкою

Співробітники столичної поліції викрили та затримали 37-річного тренера одного зі спортивних клубів у Голосіївському районі, який систематично вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство щодо своєї 11-річної вихованки. Дитина має особливий стан здоров’я, що робило її вразливою до дій зловмисника. Про це повідомила поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний є уродженцем Запоріжжя, але нині проживає в Києві. Він – колишній відомий спортсмен і засновник громадської спортивної організації. Протягом тривалого часу чоловік проводив індивідуальні тренування з дівчинкою, зловживаючи її безпорадним станом. Під час занять тренер неодноразово вдавався до розпусних сексуальних дій.

Затримання сталося саме в момент, коли фігурант намагався вчинити чергове правопорушення. Поліцейські оперативники управління міграційної поліції разом зі слідчими главку поліції Києва провели операцію, керуючись статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, оголосили затриманому про підозру за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. За таке правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.