Кримінал

Поліція Києва перевіряє “фонд”, який збирає гроші біля метро нібито на військових

17 Листопада 2023 11:51
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поліція

Поліціянти проводять перевірку законності роботи “благодійного фонду”, представники якого збирають гроші біля київського метро нібито на військових, але на вимогу активістів не змогли надати звіти за збори.

Ввечері 16 листопада військовий та активіст Олег Симороз навідався до точок збору коштів біля станції метро “Героїв Дніпра”.

“Молодики у формі клянчать “донати на ЗСУ” готівкою у скриньку. У розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ”, — написав військовий.

Він розповів, що згодом на місце приїхали “рішали” та “тітушки”.

Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство. Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У межах розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.


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