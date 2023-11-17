Поліція Києва перевіряє “фонд”, який збирає гроші біля метро нібито на військових

Поліціянти проводять перевірку законності роботи “благодійного фонду”, представники якого збирають гроші біля київського метро нібито на військових, але на вимогу активістів не змогли надати звіти за збори.

Ввечері 16 листопада військовий та активіст Олег Симороз навідався до точок збору коштів біля станції метро “Героїв Дніпра”.

“Молодики у формі клянчать “донати на ЗСУ” готівкою у скриньку. У розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ”, — написав військовий.

Він розповів, що згодом на місце приїхали “рішали” та “тітушки”.

Волонтери-шахраї, які збирають готівку в Києві, тепер використовують тітушок та продовжують дурити людей.



Сьогодні з небайдужими громадянами ми навідалися до однієї з точок збору готівки шахраїської організації «Врятуй рідну країну», яку очолює Микола Осаула. Нічого хорошого я… pic.twitter.com/zkeXXrdocG — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023

Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство. Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У межах розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.