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Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані

9 Жовтня 2022 17:22
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поліція

Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників.

Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми, повідомляють у МВС.

Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти. Голова Нацполіції перевірив хід слідчих дій на деокупованих територіях Донеччини.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Проте в кожному випадку поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті. Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки.

На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою. У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ. Ексгумація триває в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка в Святогірську.


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