Погоня за п’яним водієм у Харкові закінчилася двома пошкодженими авто та пачкою протоколів

Вчора, близько півночі, на вулиці Амосова в Харкові водій Ford привернув увагу харківських патрульних тим, що рухався вулицею в комендантську годину. Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки — збільшив швидкість.

Патрульні негайно почали переслідування порушника. На вулиці Амосова водій здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, але далі продовжив рух та наїхав на авто Audi. Згодом він здійснив наїзд на дерево та зупинився. На щастя, в результаті ДТП ніхто не травмувався.

“Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння громадянин відмовився”, – повідомили в поліції.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за скоєні три ДТП, ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.