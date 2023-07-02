Кримінал

Погоня за п’яним водієм у Харкові закінчилася двома пошкодженими авто та пачкою протоколів

2 Липня 2023 12:29
69
читать на русском →
дтп

Вчора, близько півночі, на вулиці Амосова в Харкові водій Ford привернув увагу харківських патрульних тим, що рухався вулицею в комендантську годину. Вимогу інспекторів про зупинку водій не виконав, а навпаки — збільшив швидкість.

Патрульні негайно почали переслідування порушника. На вулиці Амосова водій здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mazda, але далі продовжив рух та наїхав на авто Audi. Згодом він здійснив наїзд на дерево та зупинився. На щастя, в результаті ДТП ніхто не травмувався.

“Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння громадянин відмовився”, – повідомили в поліції.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за скоєні три ДТП, ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку). Надалі матеріали передадуть до суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 15:15
40

Зеленський сьогодні в Одесі
2 Липня 2023 15:00
129

На кордоні з Польщею рекордні черги
2 Липня 2023 14:10
76

На скільки зросла вартість пального на АЗС
2 Липня 2023 13:15
29

Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні
2 Липня 2023 12:45
98

У ЗСУ заявили про успіхи біля Бахмута і на півдні
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки