Кримінал

Підрив Каховської ГЕС: Росія приховала і занизила справжні людські втрати, – AP

28 Грудня 2023 13:35
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каховка, окупація

Російська окупаційна влада значно та навмисно занизила кількість загиблих на тимчасово захоплених територіях України внаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня.

Про це йдеться у розслідуванні АР.

Зазначається, що російська влада відмовилася давати коментарі видання АР для цього розслідування, проте заявила, що внаслідок повені 59 людей втопилися на тимчасово окупованій території.

Проте, в місті Олешки на момент повені кількість населення становила 16 тис. людей, тому точна кількість загиблих значно вища та може залишитися невідомою, навіть після деокупації міста.

Журналісти поспілкувалися із трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, одним волонтером, який ховав тіла та сказав, що пізніше йому погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській Службі безпеки. Згідно з їхніми твердженнями, були вириті масові могили, а невідомі тіла були вивезені, і після цього ніхто їх більше не бачив.


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