Суспільство

Перший день зими принесе в Україну туман
30 Листопада 2024 20:59
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Рахів, Закарпаття / Фото Facebook Valentyna Chevchenko

В Україні в перший день зими буде без опадів, на більшій частині територій, крім південного сходу, туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень – від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях і на крайньому півдні країни 3-8° тепла).

У Києві 1 грудня також без опадів. Туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

У понеділок, 2 грудня в Україні також без опадів. На більшій частині територій, крім південної частини, вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині та західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 2 грудня без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.


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