Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, – ГУР

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни.

23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ, повідомляє ГУР МО.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― “Барановский” (Уссурійськ), “Донгуз” (Улан-Уде), “Катеринославський” (Катеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергеевка).

Як зазначає розвідка, на злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

За оцінками ГУР, чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

“Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила”, – додали у ГУР.