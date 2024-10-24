Суспільство

Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, – ГУР
24 Жовтня 2024 18:43
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війна, гур, корея
Ймовірно, корейські військові в селищі Сергєєвка, Росія / Кадр з відео

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни. 

23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ, повідомляє ГУР МО.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― “Барановский” (Уссурійськ), “Донгуз” (Улан-Уде), “Катеринославський” (Катеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергеевка). 

Як зазначає розвідка, на злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів. 

За оцінками ГУР, чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. 

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

“Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила”, – додали у ГУР. 


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