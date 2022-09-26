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Перемога над Росією не буде остаточною, а дасть час готуватися до нової війни, – Залужний

26 Вересня 2022 16:21
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війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що сьогоднішня війна з Росією не остання. Про це він сказав в інтерв’ю Time.

Як зазначається, головком ЗСУ готується до “довгої та кривавої” битви з Росією.

“Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде остаточною”, – сказав Залужний.

Він вважає, що поразка Росії у цій війні стане можливістю для підготовки до наступного нападу країни-агресора.

“Наша перемога дасть змогу перевести подих і підготуватися до наступної війни”, – сказав головнокомандувач ЗСУ.


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