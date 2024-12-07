Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов підсумував третій тур чоловічої Суперліги водного поло України, що відбувся 22-24 листопада на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

«Третій тур Суперліги був надзвичайно інтригуючим і цікавим для вболівальників. Ми бачимо, як львівська команда ЛФКС-«Акватіко» значно додала у грі, і це може стати важливим фактором у боротьбі за медалі. Команди НТУ “ХПІ” Харків та ВК «Маріуполь» також мають серйозні шанси увійти в трійку призерів. Тому нас чекає запекла боротьба за срібні та бронзові нагороди», – зазначив Свіщов.

Президент Федерації водного поло також підкреслив, що зараз важливо, аби молоді гравці, які є в багатьох командах, набиралися досвіду та прогресували, адже саме вони стануть основою майбутньої збірної України.

Олександр Свіщов додав: «Спільно з досвідченими ватерполістами молодь повинна рости і розвиватися, щоб в майбутньому забезпечити високий рівень гри на міжнародних змаганнях».

На даний момент, після десяти зіграних матчів, на першому місці залишається «Динамо Львів», а на другому – команда ЛФКС-«Акватіко». За ними йдуть ШВСМ «ВК Маріуполь» та НТУ «ХПІ-ШВСМ», обидві команди мають по 15 очок і зіграли по сім поєдинків. Матчі ІІІ туру в групі Б відбудуться у грудні.

Олександр Свіщов також згадав важливі події жовтня, коли за його підтримки в Києві урочисто відкрився Всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2011 року народження та молодших, присвячений пам’яті Віталія Лісуна. Цей турнір став символом вшанування героїв, а також зібрав молодих спортсменів, які прагнуть продовжити справу Лісуна та популяризувати водне поло в Україні.

Нагадаємо, що Олександр Юрійович Свіщов, працюючи на посту президента Федерації водного поло України вже понад 10 років, докладає значних зусиль для розвитку цього виду спорту в Україні. Його діяльність сприяла значним досягненням українських ватерполістів на міжнародній арені, навіть в умовах складної ситуації через війну. За свою роботу він був включений до ТОП-10 бізнесменів Західної України, що свідчить про його високий рівень лідерства та внесок у розвиток українського спорту.

Незабаром нас чекає ще більше захоплюючих матчів та боротьби за медалі в чоловічій Суперлізі водного поло України!