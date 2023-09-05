Кримінал

Окупанти вдарили авіабомбами по Харківщині, зруйновано дитсадок

5 Вересня 2023 09:10
читать на русском →

Російські окупаційні війська ввечері в понеділок завдали 2 удари керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області. Зокрема, у с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району спровокували лісову пожежу в Сеньківському лісництві.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Вересня 2023 08:34

СБУ проводить обшук у в.о. мера Чернігова
5 Вересня 2023 08:13

Українські захисники за добу знищили 38 артсистем росіян
5 Вересня 2023 07:35

Україна модернізує протикорабельні ракети, щоб бити по російських наземних цілях — Newsweek
5 Вересня 2023 07:23

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами Запорізького напрямку
5 Вересня 2023 06:57

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые «мирные контуры», или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки