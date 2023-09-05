Окупанти вдарили авіабомбами по Харківщині, зруйновано дитсадок

Російські окупаційні війська ввечері в понеділок завдали 2 удари керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає”, – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області. Зокрема, у с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району спровокували лісову пожежу в Сеньківському лісництві.