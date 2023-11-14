Кримінал

Окупанти обстріляли Херсон – постраждала жінка Військові РФ обстріляли Корабельний район Херсона. Про це повідомляє Херсонська ОВА. «Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона», – йдеться у повідомленні. Попередньо відомо, що постраждала 54-річна жінка.



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