Окупанти обстріляли Херсон – постраждала жінка

Військові РФ обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона», – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що постраждала 54-річна жінка.
Військові РФ обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона», – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що постраждала 54-річна жінка.
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