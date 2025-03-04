Оксана Кушнір: Інвестиції в будівництво та девелопмент нерухомості в Україні

Інвестиції в нерухомість завжди залишалися одним із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу. В Україні, незважаючи на виклики останніх років, ринок будівництва та девелопменту нерухомості, зокрема бізнес-центрів, продовжує демонструвати потенціал для інвесторів. Однією з ключових фігур, яка впливає на цей сектор — кіпрська підприємиця компанії Koksi Holding https://koksiholding.com/, інвесторка та альпіністка українського походження Оксана Кушнір.

Чому варто інвестувати в нерухомість в Україні?

Ринок нерухомості в Україні, попри економічні та геополітичні труднощі, зберігає свою привабливість. Будівництво житлових комплексів, бізнес-центрів та комерційних об’єктів залишається затребуваним, особливо в містах із високим економічним потенціалом, таких як Київ, Львів, Одеса та Харків. Основні переваги інвестування в цю сферу включають:

Стабільний попит: Незалежно від обставин, потреба в якісному житлі та офісних приміщеннях не зникає.

Зростання вартості: Об’єкти на етапі будівництва мають нижчу ціну, а після завершення проєкту їхня вартість може зрости на 20–50%.

Диверсифікація ризиків: Інвестиції в нерухомість дозволяють захистити капітал від інфляції та валютних коливань.

Особливу увагу інвестори приділяють бізнес-центрам, адже вони є осередками ділової активності. Такі проєкти, як ті, що реалізує компанія Koksi Holding, демонструють, як грамотний підхід до девелопменту може приносити високий дохід.

Роль Оксани Кушнір у розвитку ринку нерухомості

Оксана Кушнір https://en.wikipedia.org/wiki/Oksana_Kushnir відома як успішна бізнес-леді, яка зробила значний внесок у розвиток інвестиційних проєктів в Україні. Її діяльність охоплює не лише будівництво, але й стратегічне планування, що дозволяє створювати об’єкти, які відповідають сучасним вимогам ринку.

Оксана Кушнір

Оксана активно просуває ідею інвестування в об’єкти, які мають довгострокову перспективу. Бізнес-центри, які розробляються під її керівництвом, враховують потреби сучасних компаній: від енергоефективності до зручної інфраструктури.

Переваги інвестування в бізнес-центри

Бізнес-центри в Україні — це цілі екосистеми, які сприяють розвитку підприємництва. Ось чому вони є вигідним напрямком для інвестицій:

Висока орендна ставка: Компанії готові платити за комфортні умови роботи, що забезпечує стабільний пасивний дохід.

Перспективи зростання: З відновленням економіки попит на офісні приміщення лише зростатиме.

Гнучкість форматів: Сучасні бізнес-центри пропонують коворкінги, конференц-зали та зони відпочинку, що робить їх універсальними.

Компанія Koksi Holding, яка активно працює в цьому сегменті, пропонує інвесторам долучитися до проєктів, що поєднують інноваційні технології та вигідні фінансові умови.

Як почати інвестувати в будівництво та девелопмент?

Для тих, хто розглядає можливість вкладення коштів у нерухомість, важливо врахувати кілька важливих кроків:

Вибір надійного забудовника: Перевірте репутацію компанії, її портфоліо та відгуки клієнтів.

Аналіз локації: Об’єкти в економічно активних регіонах мають більший потенціал.

Оцінка ризиків: Будівництво завжди пов’язане з певними ризиками, тому важливо співпрацювати з перевіреними партнерами.

Інвестиції в будівництво та девелопмент нерухомості, зокрема бізнес-центрів, в Україні залишаються перспективним напрямком навіть у складні часи. Якщо ви шукаєте надійний спосіб примножити капітал, зверніть увагу на проєкти від Koksi Holding — вони поєднують інновації, якість і високий потенціал доходу.