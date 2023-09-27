Суспільство

Обовʼязкова історія України: у Міносвіти повідомили деталі вступної кампанії 2024 року

27 Вересня 2023 17:58
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освіта

У Міністерстві освіти й науки України визначили, як проходитиме вступна кампанія у 2024 році: усього діти складатимуть іспити з 4 предметів, три з яких обовʼязкові, а четвертий на вибір. Про це міністр Оксен Лісовий повідомив у соціальних мережах.

До української мови та математики як обовʼязкових предметів у 2024 році додадуть історію України. У Міносвіти впевнені, що це “є важливим кроком для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації”, а знання історії формують здатність аналітичного й критичного мислення, щоб протистояти історичним маніпуляціям та фейкам.

“Утім, програма тестування охоплюватиме лише період XVI — ХХІ ст., адже саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням”, — зазначив Лісовий.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко додала: “Ми хочемо, щоб учасники тестування були якомога краще обізнаними з питань історії України, знали передумови цієї страшної війни, як сталося, що нині ми перебуваємо у цій точці відносин з Росією”.

Колишні школярі здаватимуть усі 4 предмети в один день. Якщо ж щось завадить скласти іспиту (хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), то можна буде зареєструватися на додаткову сесію.

Заступник міністра Михайло Винницький розповідає про формат: “2 години тестування, перерва і ще 2 години тестування. Так ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів”.

У міністерстві зауважують, що така модель тестування є вимушеною, але прийнятною в умовах воєнного стану: учасникам потрібно буде лише раз з’явитися до екзаменаційного центру. Ті, хто складатиме тестування за кордоном, зможуть це зробити в місцевих екзаменаційних центрах.

Також у міністерстві додали, що наступного року випускники початкової, базової та середньої школи не складатимуть ДПА.


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