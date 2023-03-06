Нова екшн-камера GoPro HERO11: що нового і чому вона варта уваги?

GoPro HERO11 – це найновіша екшн-камера від компанії GoPro. Вона є потужним інструментом для захоплення високоякісного відео та фотографій в екстремальних умовах. Камера має покращену оптику, що дозволяє знімати з роздільною здатністю до 5,3K і з частотою кадрів до 60 кадрів в секунду.

Однією з ключових особливостей GoPro HERO11 є гібридна стабілізація HyperSmooth 4.0, яка забезпечує плавність зйомки навіть в умовах екстремальної тряски. Крім того, камера має функцію TimeWarp 3.0, яка дозволяє створювати ефектні таймлапси з використанням різноманітних ефектів.

HERO11 також має покращений дисплей з діагоналлю 2,27 дюйма, який яскравий та чіткий, навіть у яскравому сонячному світлі. Молодший брат цього гаджета – GoPro HERO11 Mini – оснащений 0.55-дюймовим дисплеєм для відображення стану. Але і одна, і друга модель підтримують керування голосом, що дозволяє знімати відео та робити фотографії без використання рук.

Камери HERO11 також мають захист від води до 10 метрів, що робить їх ідеальним вибором для любителів підводного плавання та серфінгу. Крім того, камера легко підключається до смартфонів та планшетів через Wi-Fi та Bluetooth, що полегшує передачу та обробку знімків.

Деякі особливості керування голосом

GoPro HERO11 оснащена функцією керування голосом, яка дозволяє контролювати камеру голосовими командами. Це дуже зручно, коли потрібно швидко запустити або зупинити запис, а руки у цей момент зайняті. Для активації функції голосового керування необхідно вимовити ключову фразу “GoPro, start recording” або “GoPro, take a photo”. Після цього камера почне записувати відео або знімати фотографії.

Взагалі у GoPro HERO11 передбачено більше 20 команд для управління, у тому числі такі, як “GoPro, stop recording”, “GoPro, highlight”, “GoPro, turn off”, “GoPro, turn on Wi-Fi” та багато інших. Більшість команд можна настроїти кількома мовами.

Крім того, GoPro HERO11 має додаткову кнопку на верхній частині камери, яка може бути налаштована на виконання певних функцій, таких як запуск відеозапису, зйомка фотографій або перемикання між режимами камери.

Дещо про дизайн

Камера GoPro HERO11 має звичний дизайн, характерний для всіх моделей лінійки HERO. Вона компактна і легка, що ідеально підходить для активного способу життя.

Головна відмінність HERO11 від попередніх моделей – це збільшений екран на 2.27 дюйми, який займає майже всю задню панель камери.

Камера має квадратну форму і зручно вміщується в руці. У верхній частині розташована кнопка увімкнення та зйомки, а також кнопка для перемикання між режимами відео та фото. Камера також оснащена кріпленням для аксесуарів, що дозволяє легко та зручно встановлювати її на шоломи, кермо велосипеда та інші поверхні.

На думку фахівців, на сьогоднішній день GoPro HERO11 – це найкраща екшн-камера на ринку, що забезпечує високу якість зйомки та простоту використання у будь-яких умовах. Вона є ідеальним вибором для любителів екстремальних видів спорту, подорожей та пригод.