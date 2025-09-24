Незаконний відбір 6,7 млн куб. м газу: поліція та СБУ викрили двох екскерівників приватної компанії

Поліцейські спільно з СБУ повідомили про підозру двом колишнім керівникам приватної компанії, які впродовж червня – листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 млн кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Збитки оцінюють у понад 138 млн грн.

За даними слідства, після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись «винятковими обставинами» та потребами підприємства. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів і в офісах вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого, за матеріалами провадження, завдали державі понад 251 млн грн збитків. Двом екскерівникам інкримінують ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України; санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

