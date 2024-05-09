Суспільство

“Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей” – Зеленський

9 Травня 2024 12:25
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зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України наголосив, що сила Європи у добровільному єднанні людей і цінностей.

Про це він заявив у Фейсбуці з нагоди Дня Європи.

“Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, єднання цінностей. І в цьому – справжня європейська сила”, – зазначив Президент.

На його переконання, “усі разом ми маємо й далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну… Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир”.


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