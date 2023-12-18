Суспільство

Найближчими днями в Україні потеплішає

18 Грудня 2023 20:32
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Невеликий дощ очікується на півночі України у вівторок, 19 грудня, на решті територій без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у східних і Сумській областях уночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві у вівторок, 19 грудня, невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, удень 5-7° тепла.

У середу, 20 грудня, у північних і північно-західних областях місцями пройде невеликий дощ; на решті територій без опадів. На дорогах північно-східної частини країни подекуди ожеледиця.

Температура в південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла; на решті територій уночі та вдень 0-5° тепла. У Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 20 грудня місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.


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