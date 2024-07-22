Нафтогаз планує у цьому році збільшити видобуток газу і нафти

Найбільша державна енергетична компанія України “Нафтогаз” планує збільшити видобуток газу і нафти цього року, незважаючи на постійну загрозу російських бомбардувань, заявив її голова Олексій Чернишов.

За його словами, у 2024 році “Нафтогаз” планує видобути 15 мільярдів кубометрів природного газу і 2 мільйони тонн нафти, передає Reuters. У 2023 році видобуток газу становив 14 млрд куб. м.

Чернишов зазначив, що активи “Нафтогазу”, що включають газові сховища, нафто- і газовидобувні підприємства, розподільні мережі та інші об’єкти інфраструктури, перебувають під постійною загрозою російських бомбардувань.

“Ми пережили кілька серій нападів, і ці напади тривають і досі”, – сказав Чернишов інвесторам під час вебінару, організованого інвестиційним домом Dragon Capital.

“В Україні постійно розвивається протиповітряна оборона, хоча її ще недостатньо. Але це набагато краще, ніж було минулого року”, – сказав він, додавши, що компанія регулярно інвестує кошти в захист своїх активів.

Чернишов сказав, що компанія “безумовно стурбована” цими атаками, оскільки цього року Росія почала атакувати підземні газові сховища на заході країни. За його словами, з березня “Нафтогаз” пережив щонайменше сім атак.

За останні кілька місяців російські війська посилили ракетні та безпілотні атаки на українську енергосистему та іншу енергетичну інфраструктуру, вивівши з ладу близько половини наявних генеруючих потужностей і спричинивши тривалі відключення електроенергії по всій країні.

За словами Чернишова, у 2023 році “Нафтогаз” отримав прибуток у розмірі понад 23,123 мільярда гривень після майже 80 мільярдів гривень збитків у 2022 році.

Компанія здійснила необхідні виплати за реструктурованими єврооблігаціями минулого тижня, сказав Чернишов.

Він висловив упевненість, що “Нафтогаз” зможе виконати свої боргові зобов’язання наступного року, але розглядає можливість розпочати переговори щодо реструктуризації боргових зобов’язань, які підлягають погашенню у 2026 році.

На слайдах, показаних Чернишовим під час вебінару, було показано, що “Нафтогаз” має виплатити близько 277 мільйонів доларів у 2025 році і близько 855 мільйонів у 2026 році.

Він не повідомив жодних подробиць про плановану реструктуризацію, сказавши, що компанія може запропонувати більш детальну інформацію на початку наступного року.

Чернишов підтвердив, що Україна не планує продовжувати договір про транзит газу з російським “Газпромом” після закінчення терміну його дії в грудні цього року. Компанія розглядає альтернативні варіанти, включно з транспортуванням газу з Азербайджану, сказав він, додавши, що переговори поки що перебувають на ранній стадії.