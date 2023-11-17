Суспільство

На заході України очікуються снігопади

17 Листопада 2023 14:27
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Значний сніг очікується в західних областях України в суботу, 18 листопада, подекуди й на Вінничині, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Як повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру, в Одеській області в суботу очікується значний дощ, на Миколаївщині, удень на Херсонщині й у Криму – помірний дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на Одещині, удень у південних, більшості центральних областей і в Криму пориви 15-22 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, удень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла; вдень 5-10°, на півдні Одещини та в Криму до 13°; у Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві 18 листопада без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, удень 2-4° тепла.

У неділю, 19 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови: у південній частині сильні опади, переважно дощ, удень у більшості центральних і східних областей помірні дощ та сніг, на решті території без істотних опадів, лише вночі в Карпатах і Прикарпатті невеликий сніг.

Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях пориви 15-20 м/с, у південно-східних областях та Криму місцями 25 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, на Закарпатті до 5° тепла; у південній частині вночі та вдень 1-6° тепла, у Криму вдень до 11°.

У Києві 19 листопада без істотних опадів. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.


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