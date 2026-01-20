        Події

        На Прикарпатті вогнеборці врятували чотирьох дітей з будинку, де спалахнула квартира

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 15:02
        Ліквідація пожежі в Івано-Франківському районі / Фото: ДСНС
        20 січня, об 11:33, в селі Угорники Івано-Франківського району спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Із задимленого приміщення ДСНСники врятували чотирьох дітей та дорослого.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

        Загоряння виникло у квартирі на дев’ятому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 40 кв. м.

        У ході рятувальних робіт вогнеборці евакуювали десятьох мешканців.

        З 11 поверху рятувальники спільно з працівниками поліції врятовано п’ятьох людей, серед яких — четверо дітей.

        О 12:20 пожежу ліквідували. До гасіння пожежі залучалися 21 рятувальник та шість одиниць техніки.

        Пожежа в Івано-Франківському районі / Фото: ДСНС

