На Прикарпатті вогнеборці врятували чотирьох дітей з будинку, де спалахнула квартира

20 січня, об 11:33, в селі Угорники Івано-Франківського району спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Із задимленого приміщення ДСНСники врятували чотирьох дітей та дорослого.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Загоряння виникло у квартирі на дев’ятому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 40 кв. м.

У ході рятувальних робіт вогнеборці евакуювали десятьох мешканців.

З 11 поверху рятувальники спільно з працівниками поліції врятовано п’ятьох людей, серед яких — четверо дітей.

О 12:20 пожежу ліквідували. До гасіння пожежі залучалися 21 рятувальник та шість одиниць техніки.