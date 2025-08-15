На пороховому заводі в Рязанській області РФ пролунав потужний вибух: є загиблі

У селищі Лісний Рязанської області РФ стався потужний вибух на пороховому заводі “Еластик”. Відомо про п’ятьох загиблих та десятки поранених.

Про це повідомляють російські пабліки.

Пожежа спалахнула у виробничому цеху, внаслідок чого над приватним сектором піднявся величезний стовп диму, а полум’я було видно за багато кілометрів. На місці працюють десятки пожежних машин, рятувальники розбирають завали та шукають людей.

У Шилівському районі створили штаб з ліквідації наслідків. Місцеві жителі повідомляють, що від цеху, де стався вибух, практично нічого не залишилося. У 2021 році на цьому ж підприємстві вже ставався масштабний інцидент, тоді загинули 17 людей.