Кримінал

На Одещині чоловік за 10 тисяч доларів замовив вбивство сусіда

3 Січня 2024 17:24
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поліція

На Одещині затримали чоловіка за підозрою в організації замовного вбивства. За 10 тисяч доларів він запропонував вбити свого сусіда.

Про це 3 січня повідомили в поліції Одещини та Офісі генпрокурора.

Затриманий — житель одного із сіл Одеського району. За даними прокуратури, на початку грудня 2023 року він вирішив замовити вбивство сусіда, з яким довгий час мав неприязні відносини. Після виконання замовлення виконавці мали скинути підтвердження, замовник — передати гроші.

“Замовник підшукав “кілерів” та пообіцяв за позбавлення життя людини 10 тисяч доларів США винагороди. Він надав виконавцям зібрану інформацію про “жертву” та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат. Проте “виконавці” звернулися до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем”, — розповіли в прокуратурі.

Поліцейські інсценували вбивство чоловіка, після чого фотозвіт від імені одного з виконавців надіслали затриманому. Також вони домовились про передачу грошей: вона мала відбутись на одній з автозаправок.

Як тільки чоловік приїхав у визначене місце для передачі грошей — його затримала поліція. Йому повідомили про підозру ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — організація замовного вбивства. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.


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