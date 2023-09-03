Політика

На Лимансько-Куп’янському напрямку ворог намагається пробитися на вигідні висоти

3 Вересня 2023 17:53
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війна

На Лимансько-Куп’янському напрямку тривають важкі бої, ворог не полишає спроб пробити оборону біля Новоєгорівки, щоб зайняти вигідні висоти та вийти до річки Оскіл.

Про це сказав у ефірі марафону «Єдині новини» начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.

“За минулу добу відбулося п’ять бойових зіткнень, безуспішних для окупанта. Противник все ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки: він хоче пробити такий собі коридор саме там, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. В подальшому – намагатиметься вклинитися в нашу оборону, аби пробити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл. Проте завдяки грамотному плануванню командування та героїчним діям наших військовослужбовців, солдатам-піхотинцям, танкістам і всім іншим силам оборони вдається стримувати шалений натиск противника”, – сказав Євлаш.

За його інформацією, протягом 2 вересня на Лимано-Куп’янському напрямку знищено 126 загарбників, один польовий склад із боєприпасами, один автомобіль, сім БПЛА (з них шість – “Ланцети”).

Ворог протягом минулої доби здійснив 570 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи реактивну та ствольну артилерію, а також авіацію – Ка-52, що заходять парами, та штурмовики Су-25, які завдають ракетних ударів.

Євлаш зазначив, що російські війська на напрямку перебувають у кількості близько 110 тис. осіб.

“Ми фіксуємо постійні переміщення, вони підтягують резерви. Проте противник відчуває брак техніки: нові підрозділи, які підходять, слабо укомплектовані. Однак продовжують штурмувати”, – сказав речник.


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