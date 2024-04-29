Кримінал

На Харківщині за добу постраждали четверо мирних жителів

29 Квітня 2024 08:42
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Росіяни обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Синьківку, Степову Новоселівку, Піщане, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

  • У селі Байрак у власному подвір’ї на протипіхотній міні “пелюстка” підірвався 48-річний чоловік. Його госпіталізували.
  • Напередодні росіяни також вдарили по селу Стрілеча. Там поранення дістав 59-річний чоловік.
  • У Куп’янську ворог пошкодив приватне домоволодіння. Травми дістали двоє мирних жителів – 35-річна жінка та 52-річний чоловік.
  • У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. А після скидання КАБу – ще й приватне підприємство.
  • На початку доби, 29 квітня, російські загарбники також скинули КАБ на село Загризове. Там пошкоджено приватний будинок.

Ударів по місту Харків не зафіксовано.


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