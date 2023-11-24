Кримінал

На Харківщині вбили подружжя. Сусід пояснив поліції, що зробити це наказав голос

24 Листопада 2023 14:43
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поліція

У Малинівці Харківської області знайшли мертвими 60-річну жінку та її 64-річного чоловіка. У справі про вбивство затримали 37-річного сусіда, який живе поверхом нижче.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що вбив подружжя через голос, який почув у голові, сказано у повідомленні пресслужби поліції Харківщини.

“37-річний чоловік прийшов до подружжя, яке мешкало поверхом нижче. Між ним та господарем квартири виникла сварка, і зловмисник почав бити руками та ногами літнього чоловіка. У цей час дружина потерпілого почула сварку і вийшла з кімнати. Нападник накинувся й на жінку. Рятуючись, вона вибігла до сходового майданчика, але за кілька кроків до квартири зловмисник наздогнав її, повалив на підлогу та забив до смерті”, — сказано у повідомленні.

Тіла 60-річної жінки та 64-річного чоловіка знайшла сусідка та викликала поліції. 37-річного чоловіка затримали. Правоохоронці відкрили справу про умисне вбивство.

“Встановлено, що нападник перебуває на обліку у психіатра”, — повідомили в поліції.


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