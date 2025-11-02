На Харківщині поранені двоє людей внаслідок обстрілів Підлимана та удару по Циркунах

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Постраждалим надають медичну допомогу, екстрені служби працюють на місцях.

Близько 13:00 російські війська обстріляли село Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Поранення дістав чоловік, який перебував біля місцевого магазину. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Близько 16:00 окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по населеному пункту Циркуни Харківського району. За попередньою інформацією, постраждала ще одна людина. Медики працюють на місці.

До ліквідації наслідків ударів залучені всі екстрені служби. Дані про руйнування та стан постраждалих уточнюються.