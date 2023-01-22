На Харківщині на міні підірвалися двоє чоловіків

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Минулої доби зафіксовані удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

У Куп’янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в с. Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.