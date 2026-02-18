На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу зруйновано інфраструктурний обʼєкт, загинув чоловік

Новим очільником Харківської обласної прокуратури призначили Юрія Папушу: що про нього відомо

У Нікопольському районі зазнали обстрілів Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та авто.

У Синельниківському районі під ударами перебували Покровська та Межівська громади. Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік. Зруйновано інфраструктурний обʼєкт, пошкоджено адміністративні будівлі.

Сьогодні, 18 лютого, російські військову завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Загинув 61-річний чоловік.