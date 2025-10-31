        Суспільство

        На Дніпропетровщині горіли будинки після нічної атаки дронів

        Сергій Бордовський
        31 Жовтня 2025 07:36
        Увечері та вночі 30 жовтня російські війська здійснили серію атак на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

        Наслідки удару по Нікопольщині / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Ворог бив по Дніпру, де виникли пожежі — їх уже ліквідовано силами рятувальників. Під ударом також опинилися Синельниківський район, зокрема Шахтарська та Покровська громади. Там унаслідок атак дронів загорівся приватний будинок, пошкоджено інфраструктуру.

        На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони, реактивні системи «Град» і артилерію. Під обстрілами були райцентр, Марганець, Покровська та Червоногригорівська громади. Горіла приватна оселя, пожежу ліквідовано.

        За даними Повітряного командування, українські оборонці збили над областю один ворожий безпілотник. Загиблих і постраждалих немає.


