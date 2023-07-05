Суспільство

На Черкащині затримали керівницю суду, яка виправдовувала агресію РФ проти України 

5 Липня 2023 10:43
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сбу, суд

Керівницю Звенигородського районного суду Черкаської області Світлану Федорець було затримано та повідомлено про підозру виправдування збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє СБУ. 

“Після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Вона називала захоплені території України “освобожденными”, а окупантів називала “нашими” та визнавала АР Крим частиною Росії.

Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік”.

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Жінка тлумачила збройну агресію Росії проти України як “вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців”.

Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію РФ дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як “живий щит”, не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч.3 ст.436-2 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.


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